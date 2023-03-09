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Примусова евакуація дітей з Бахмута: Верещук пояснила механізм та чи можна відмовитись

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Україна, Четвер 09 березня 2023 13:28
Примусова евакуація дітей з Бахмута: Верещук пояснила механізм та чи можна відмовитись Фото: в уряді пояснили механізм примусової евакуації дітей із Бахмута (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Примусова евакуація дітей є додатковим інструментом в межах обов’язкової евакуації, яка наразі діє лише в Донецькій області. Про фізичний примус не йдеться, але, як мінімум один з батьків не має права відмовитись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра України Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

"Не йдеться про відбирання дітей у батьків. Не йдеться про застосування фізичного примусу", - зазначила вона.

За словами Верещук, але юридична особливість примусової евакуації дітей полягає у тому, що принаймні один з батьків не має права відмовитись від евакуації й має супроводжувати дитину під час евакуації.

Крім того, міністр нагадала, про статтю 166 Кримінального кодексу, згідно з якою батьків може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за свідоме піддання дитини фізичній небезпеці.

Раніше РБК-Україна розповіло, куди дзвонити, щоб виїхати з міста прифронтового безкоштовно.

Нагадаємо, мешканців Слов'янська вже попередили: у разі, якщо окупанти посилять свої обстріли і лінія фронту наблизиться до міста – місцевим жителям доведеться евакуюватися.

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