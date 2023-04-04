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Из Авдеевки эвакуировали еще двоих детей

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Авдеевка, Вторник 04 апреля 2023 19:36
Из Авдеевки эвакуировали еще двоих детей Фото: из Авдеевки вывези еще двоих детей (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Из Авдеевки Донецкой области удалось эвакуировать еще двоих детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша во время телемарафона.

"У нас было восемь детей. Двоих детей поздно вечером вывезли. Пока в городе официально остается шесть детей", - сообщил Барабаш.

По его словам, по состоянию на 2 апреля, в городе было восемь детей, ведь во время поисков власти и полиция нашли в городе еще троих детей, которых семьи хоронили от эвакуации.

Кроме того, руководитель МВА подчеркнул, что с оставшимися в Авдеевке семьями идут настоящие переговоры и уговоры.

Напомним, мы сообщали, что из Авдеевки на этой неделе принудительно эвакуируют всех детей. Кроме того, в Славянске решили, что опекунов, отказывающихся от эвакуации, лишат обязанностей.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук объясняла механизм принудительной эвакуации.

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