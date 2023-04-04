Цивільні в Авдіївці відмовляються від евакуації, а дітей переховують, - МВА

Цивільні відмовляються виїжджати з Авдіївки Донецької області попри підвищену небезпеку. Своїх дітей місцеві переховують від евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша в ефірі програми "Свобода.Ранок".

"Вони їх (дітей - ред.) переховують. Дитинка загибла. Я не знаю, що у голові матері, яка залишилась жива з батьком і зараз вони, за нашою інформацією, шукають житло десь у Покровську чи Мирнограді?", - розповів Барабаш, навівши приклад трагедію, коли минулого тижня через обстріли загинуло немовля з бабусею.

Своєю чергою він наголосив, що сім'ю вмовляли евакуюватися і це "можна було зробити тиждень тому".

"Навіть відео було, як цю жінку вмовляли їхати і як вона відмовлялась їхати. А зараз от нема бабусі, нема Данила 5-місяного. Є, на жаль, ще діти", - каже Барабаш.

При цьому він висловив сподівання, що найближчим часом вдасться вивезти всіх дітей, що залишаються в місті, яке постійно обстрілюють окупантів. Загалом мова йде орієнтовно про вісьмох дітей.

Також керівник МВА розповів, що з Авдіївки виїхали 25% комунальників.

"Це вплинуло на кількість часу, коли у місті є мобільний зв’язок. Раніше, за його словами, до 20 годин на добу був мобільний зв’язок, зараз - приблизно 10-12 годин", - сказав Барабаш.

Крім того, з Авдіївки виїхали рятувальники ДСНС, правоохоронці ж залишаються в місті.

"У місті ще доступна питна вода, її надають цивільним. У лікарні надають допомогу двоє лікарів, чотири медсестри і чотири санітари", - додає Барабаш.

Він вчергове наголосив на необхідності евакуації цивільних. Оскільки чим ближче вони живуть до лінії фронту, ти сильніше вони потерпають від обстрілів.

"...Люди живуть або в літніх кухнях, або в підвалах. Туди, дійсно, складно доїхати. Але все одно доїжджають і "білі янголи", і наші волонтери, які займаються суто евакуацією, і представники військової адміністрації", - зазначив Барабаш.