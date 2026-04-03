ua en ru
Пт, 03 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Аварія на залізниці на Харківщині: УЗ озвучила зміни в графіку та маршрутах

08:00 03.04.2026 Пт
1 хв
Будуть змінені маршрути слідування поїздів, а також час прибуття
aimg Юлія Маловічко
Аварія на залізниці на Харківщині: УЗ озвучила зміни в графіку та маршрутах Фото: потяг УЗ (Укрзалізниця facebook)

"Укрзалізниця" озвучили зміни в маршрутах слідування та показала графіки прибуття поїздів після вчорашнього ДТП на Харківщині з вантажівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

Читайте також: Запізнення понад 5 годин: через атаку дронів в Україні масово затримуються поїзди (список)

"Тривають відновлювальні роботи поблизу Коломака, а тому змінюємо маршрут слідування ще двох поїздів на резервний: №94 Холм — Харків та №8 Одеса — Харків вирушать через Полтаву-Київську — Полтаву-Південну — Берестин — Мерефу (оминаючи Люботин)", - повідомили залізничники.

Там зазначили, що затримка складе до 2 годин.

Повідомляється, що пасажири поїзда №21/22 Харків — Львів, подорож якого вчора перервала вантажівка на переїзді, вже розміщені у резервних вагонах і наразі проїжджають Миргород.

Нагадаємо, 2 квітня поблизу станції Коломак що на Харківщині пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою, що призвело до зміни маршрутів та затримок рейсів харківського напрямку. Попередньо, пасажири потяга не постраждали.

Також раніше ми писали, як діяти пасажирам "Укрзалізниці" під час евакуації, якщо поїзд став мішенню для ворожої атаки або виникла загроза життю.

Ще УЗ повідомляла, як себе поводити та що робити з багажем, якщо поїзд раптово почали обстрілювати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Укрзалізниця ДТП Аварія
Новини
Аналітика
