Авария на железной дороге на Харьковщине: УЗ озвучила изменения в графике и маршрутах

08:00 03.04.2026 Пт
1 мин
Будут изменены маршруты следования поездов, а также время прибытия
aimg Юлия Маловичко
Авария на железной дороге на Харьковщине: УЗ озвучила изменения в графике и маршрутах

"Укрзализныця" озвучила изменения в маршрутах следования и показала графики прибытия поездов после вчерашнего ДТП на Харьковщине с грузовиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Продолжаются восстановительные работы вблизи Коломака, а потому меняем маршрут следования еще двух поездов на резервный: №94 Холм - Харьков и №8 Одесса - Харьков отправятся через Полтаву-Киевскую - Полтаву-Южную - Берестин - Мерефу (минуя Люботин)", - сообщили железнодорожники.

Там отметили, что задержка составит до 2 часов.

Сообщается, что пассажиры поезда №21/22 Харьков - Львов, путешествие которого вчера прервал грузовик на переезде, уже размещены в резервных вагонах и сейчас проезжают Миргород.

Напомним, 2 апреля вблизи станции Коломак что на Харьковщине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, что привело к изменению маршрутов и задержек рейсов харьковского направления. Предварительно, пассажиры поезда не пострадали.

