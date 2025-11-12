Аварія сталася на шахті біля Кропивницького: двоє гірників не виходять на зв'язок

У Кіровоградській області на шахті "Інгульська" держпідприємства "Схід ГЗК" сталася аварія. З двома шахтарями втрачено зв’язок, ще двох вдалося врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.