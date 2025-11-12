Авария произошла на шахте возле Кропивницкого: двое горняков не выходят на связь
В Кировоградской области на шахте "Ингульская" госпредприятия "Восток ГОК" произошла авария. С двумя шахтерами потеряна связь, еще двоих удалось спасти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
Вчера, 11 ноября, на шахте Ингульская ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ГП "ВостГОК") в подземной выработке отработанного блока произошел прорыв гидрозакладочной смеси и затопление горизонта.
На аварийном участке находилось четыре работника ЧП "Свитекс". Двое работников самостоятельно вышли из зоны аварии, судьба еще двух работников по состоянию на 12 ноября остается неизвестной.
Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы с привлечением сил и средств ГСЧС и шахты Ингульская ВостГОК.
"В соответствии с трудовым законодательством, для расследования аварии будет создана соответствующая комиссия", - говорится в сообщении Минэнерго.
Стоит добавить, что шахта "Ингульская" - это крупнейшая урановая шахта Украины, структурное подразделение ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) возле Кропивницкого.
Атаки на шахты
Напомним, недавно в результате очередной атаки России на Днепропетровщине обесточены восемь угольных шахт. На момент инцидента под землей находились 2595 горняков.
В октябре российские войска также осуществили массированную атаку на угольную шахту энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Тогда в результате удара почти 200 шахтеров оказались под землей.
Перед тем оккупанты уже обстреливали другую шахту этой же компании. Из-за атаки погиб один работник, еще трое получили ранения.
Также сообщалось, что армия РФ обстреляли населенные пункты вблизи Доброполья. Из-за повреждения энергосети часть местных шахт осталась без электроснабжения, а сотни горняков оказались под землей. Впоследствии их удалось безопасно эвакуировать на поверхность.