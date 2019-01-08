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Авария в Черном море: стало известно, когда украинцев выпишут из больницы

Новости » Общество    08.01.2019 - 18:14
Авария в Черном море: стало известно, когда украинцев выпишут из больницы
Фото: спасательная операция (twitter.com/IlkhaAgency)

Моряков выпишут 10 января

Украинских моряков, которые пострадали вследствие катастрофы грузового судна VOLGO-BALT 214 в Черном море, выпишут из больницы в Самсуне (Турция) в четверг 10 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Турции Андрея Сибиги.

Дипломат сообщил, что после того, как моряков выпишут из больницы, их отвезут в Анкару, где решат вопрос относительно их возвращения в Украину.

"Последняя новость касательно пострадавших моряков в Самсуне. Врачи приняли решение выписать всю команду утром в четверг. После этого они будут доставлены в Анкару, задокументированы и им будет оказано содействие в возвращении на родину", - написал посол.

Авария в Черном море: стало известно, когда украинцев выпишут из больницыНапомним, ранее сообщалось, что в больницах Самсуна (Турция) до сих пор находятся семь пострадавших украинцев с затонувшего корабля в Черном море.

РБК-Украина сообщало, что 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту. Как известно, в результате аварии грузового судна погибли 6 человек. Грузовое судно, которое шло под флагом Панамы, затонуло у берегов Турции в Черном море после сильного удара волны.

Добавим, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отметило, что этот сухогруз мог перевозить уголь, который незаконно добыли на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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