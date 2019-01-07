Затонувшее в Черном море судно могло перевозить уголь из ОРДЛО

Фото: затонувший корабль (marinetraffic.com)

Российский порт Азов часто используется для экспорта добытого в ОРДЛО угля

Затонувшее в Черном море грузовое судно Volgo-Balt 214 могло перевозить уголь, который добыли на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Сообщается, что судно перевозило уголь из порта Азов (Российская Федерация) в порт Самсун (Турция).

"Этот российский порт в Ростовской области часто используется для незаконного вывоза угля из оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран", - отметили в министерстве.

Также в МинВОТ уточнили, что до лета корабль Volgo-Balt 214 ходил под российским флагом.

Напомним, ранее представитель МИД Украины Василий Кирилич заявил, что корабль затонул после того, как в борт ударила сильная волна.

В результате катастрофы погибли четыре украинца. Всего известно о гибели шести человек, остальные, по всей видимости, являются гражданами Азербайджана. Всего на борту сухогруза находились 13 членов экипажа. Семеро пострадавших госпитализировали в больницы турецкого Самсуна.



