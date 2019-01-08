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Посол Украины в Турции посетил выживших после крушения моряков

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 00:13
Посол Украины в Турции посетил выживших после крушения моряков
Фото: затонувший корабль (marinetraffic.com)

Андрей Сибига посетил в больницах выживших моряков

Посол Украины в Турции Андрей Сибига посетил в больницах украинских моряков, пострадавших вследствие крушения грузового судна VOLGO-BALT 214. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Турции Андрея Сибиги.

Так, по его словам, состояние моряков удовлетворительное.

"Консул вместе с представителями украинской общины посетил в больницах Самсуна всех пострадавших моряков - состояние удовлетворительное, держатся бодро, помощь предоставляется", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в больницах Самсуна (Турция) до сих пор находятся семеро пострадавших украинцев с затонувшего корабля в Черном море.

Добавим, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отметило, что этот сухогруз мог перевозить уголь, который незаконно добыли на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Новости Украины Турцияпосолкрушениеморяки
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