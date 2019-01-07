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Число погибших при крушении Volgo Balt 214 возросло

Новости » Происшествия    07.01.2019 - 15:48
Число погибших при крушении Volgo Balt 214 возросло
Фото: затонувшее судно (marinetraffic.com)

В результате крушения грузового судна у берегов Турции погибли 6 человек

В результате крушения грузового судна у берегов Самсуна (Турция) погибли 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.  

По данным местных властей, в результате крушения судна, которое шло под флагом Панамы, всего погибли шесть человек. Еще семеро пострадавших госпитализировали.

В Министерстве внутренних дел Турции подтвердили, что всего на борту были 13 человек. Также уточняется, что тела всех погибших уже подняли из воды.

Также турецкая сторона отметила, что сухогруз перевозил уголь из российского порта Азов.

Напомним, ранее сообщалось о гибели четырех украинцев в результате катастрофы грузового судна в Черном море.

"К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников. Остальные 7 членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун", - сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Отметим, кроме 11 украинцев на борту находились два гражданина России и Азербайджана.

В декабре в Нигерии из пиратского плена освободили украинца, который является членом экипажа захваченного корабля Pomerania Sky.

 

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