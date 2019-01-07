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Появились контакты для близких членов экипажа затонувшего Volgo-Balt 214

Новости » Происшествия    07.01.2019 - 20:55
Появились контакты для близких членов экипажа затонувшего Volgo-Balt 214
Фото: спасательная операция (AA Photo)

Информацию о состоянии пострадавших можно узнать по телефону

Близкие пострадавших членов экипажа затонувшего корабля Volgo-Balt 214 могут получить информацию у консула Бориса Ясинского, который уже находится в Самсуне (Турция). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Турции Андрея Сибиги.

В частности, Сибига отметил, что близкие членов команды затонувшего у берегов Самсуна судна могут получить информацию у консула Бориса Ясинского. Телефон горячей линии +905395509898.

Появились контакты для близких членов экипажа затонувшего Volgo-Balt 214

Напомним, ранее появились подробности о затонувшем в Черном море корабле. Volgo Balt 214 являлся фигурантом так называемого "Крымского черного списка", так как заходил в оккупированные Керчь и Феодосию в 2014/15 годах. Экипаж судна состоял из граждан Украины и Азербайджана.

Инцидент произошел утром у берегов Турции. Известно о гибели четырех украинцев и еще двух, вероятно, граждан Азербайджана. Всего на борту находились 13 человек, 11 из которых - граждане Украины.

Предполагается, что затонувшее в Черном море грузовое судно Volgo-Balt 214 могло перевозить уголь, который добыли на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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