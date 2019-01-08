ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Аварія в Чорному морі: стало відомо, коли українців випишуть з лікарні

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 18:14
Аварія в Чорному морі: стало відомо, коли українців випишуть з лікарні
Фото: рятувальна операція (twitter.com/IlkhaAgency)

Моряків випишуть 10 січня

Українських моряків, які постраждали внаслідок катастрофи вантажного судна VOLGO-BALT 214 у Чорному морі, випишуть із лікарні у Самсуні (Туреччина) у четвер 10 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Туреччині Андрія Сибіги.

Дипломат повідомив, що після того, як моряків випишуть з лікарні, їх відвезуть до Анкари, де вирішать питання щодо їхнього повернення в Україну. 

"Остання новина стосовно потерпілих моряків у Самсуні. Лікарі прийняли рішення виписати всю команду вранці в четвер. Після цього вони будуть доставлені до Анкари, документовані та їм буде надано сприяння в поверненні на Батьківщину", - написав посол.

Аварія в Чорному морі: стало відомо, коли українців випишуть з лікарніНагадаємо, раніше повідомлялося, що в лікарнях Самсуна (Туреччина) досі перебувають семеро постраждалих українців з затонулого корабля у Чорному морі.

РБК-Україна повідомляло, що 7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту. Як відомо, в результаті аварії вантажного судна загинуло 6 осіб. Вантажне судно, яке йшло під прапором Панами, затонуло біля берегів Туреччини в Чорному морі після сильного удару хвилі. 

Додамо, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб відзначило, що цей суховантаж міг перевозити вугілля, яке незаконно видобули на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Суд Туреччини арештував підозрюваного у вбивстві студенток в Харкові Аварія судна в Чорному морі: з води витягли два тіла загиблих
Новини України морякиТурция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся