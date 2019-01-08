Аварія в Чорному морі: стало відомо, коли українців випишуть з лікарні

Фото: рятувальна операція (twitter.com/IlkhaAgency)

Моряків випишуть 10 січня

Українських моряків, які постраждали внаслідок катастрофи вантажного судна VOLGO-BALT 214 у Чорному морі, випишуть із лікарні у Самсуні (Туреччина) у четвер 10 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Туреччині Андрія Сибіги.

Дипломат повідомив, що після того, як моряків випишуть з лікарні, їх відвезуть до Анкари, де вирішать питання щодо їхнього повернення в Україну.

"Остання новина стосовно потерпілих моряків у Самсуні. Лікарі прийняли рішення виписати всю команду вранці в четвер. Після цього вони будуть доставлені до Анкари, документовані та їм буде надано сприяння в поверненні на Батьківщину", - написав посол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в лікарнях Самсуна (Туреччина) досі перебувають семеро постраждалих українців з затонулого корабля у Чорному морі.

РБК-Україна повідомляло, що 7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту. Як відомо, в результаті аварії вантажного судна загинуло 6 осіб. Вантажне судно, яке йшло під прапором Панами, затонуло біля берегів Туреччини в Чорному морі після сильного удару хвилі.

Додамо, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб відзначило, що цей суховантаж міг перевозити вугілля, яке незаконно видобули на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.