Атмосферний фронт несе в Україну дощі: де зіпсується погода 3 червня
Погода в Україні 3 червня буде помірно теплою, але достатньо хмарною. Вночі у деяких областях можливі навіть значні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Особливості погоди 3 червня
Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ, погода в Україні впродовж доби 3 червня буде:
- помірно тепла;
- хмарна, з проясненнями.
Вночі та вранці місцями (подекуди) може бути туман:
- на Закарпатті;
- на Прикарпатті.
Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Де в Україні ймовірні дощі
Хмар у середу побільшає на Правобережжі України - в зоні впливу атмосферного фронту.
В цілому ж дощі ймовірні:
- на Правобережжі - помірні;
- вночі у Вінницькій, Кіровоградській і Одеській областях - місцями значні.
На решті території України - без опадів (або ж вони малоймовірні).
Що буде з температурою повітря
Спеціалісти УкрГМЦ повідомили, що температура повітря прогнозується така:
- впродовж найближчої ночі - близько 10-15°С;
- вдень 3 червня - близько 16-21°С.
При цьому дещо тепліше - до +25°С - може бути:
- на Закарпатті;
- на крайньому півдні країни.
Прогноз погоди в Україні на 3 червня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чого чекати у Києві та області
Погода впродовж 3 червня по території міста Києва та Київської області очікується також хмарна, з проясненнями.
В УкрГМЦ уточнили, що будуть дощі.
Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Прогноз погоди на 3 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві - близько 11-13°С;
- по області - близько 10-15°С.
Температура повітря вдень середи:
- у Києві - близько 16-18°С;
- по області - близько 16-21°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що травень у Києві "порушив" норму - які рекорди зафіксували в місті впродовж останнього місяця весни й коли було найспекотніше.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути червень в Україні.
Читайте також, чому літо цього року офіційно прийшло в Україну не за графіком.