ua en ru
Вт, 02 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Атмосферний фронт несе в Україну дощі: де зіпсується погода 3 червня

15:30 02.06.2026 Вт
2 хв
Поки одні області накриють дощі, в інших повітря може прогрітися до +25
aimg Ірина Костенко
Атмосферний фронт несе в Україну дощі: де зіпсується погода 3 червня Дощів в Україні у середу побільшає (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Погода в Україні 3 червня буде помірно теплою, але достатньо хмарною. Вночі у деяких областях можливі навіть значні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Не просто карти чи слова: в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози

Особливості погоди 3 червня

Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ, погода в Україні впродовж доби 3 червня буде:

  • помірно тепла;
  • хмарна, з проясненнями.

Вночі та вранці місцями (подекуди) може бути туман:

  • на Закарпатті;
  • на Прикарпатті.

Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Де в Україні ймовірні дощі

Хмар у середу побільшає на Правобережжі України - в зоні впливу атмосферного фронту.

В цілому ж дощі ймовірні:

  • на Правобережжі - помірні;
  • вночі у Вінницькій, Кіровоградській і Одеській областях - місцями значні.

На решті території України - без опадів (або ж вони малоймовірні).

Що буде з температурою повітря

Спеціалісти УкрГМЦ повідомили, що температура повітря прогнозується така:

  • впродовж найближчої ночі - близько 10-15°С;
  • вдень 3 червня - близько 16-21°С.

При цьому дещо тепліше - до +25°С - може бути:

  • на Закарпатті;
  • на крайньому півдні країни.

Атмосферний фронт несе в Україну дощі: де зіпсується погода 3 червняПрогноз погоди в Україні на 3 червня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати у Києві та області

Погода впродовж 3 червня по території міста Києва та Київської області очікується також хмарна, з проясненнями.

В УкрГМЦ уточнили, що будуть дощі.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Атмосферний фронт несе в Україну дощі: де зіпсується погода 3 червняПрогноз погоди на 3 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві - близько 11-13°С;
  • по області - близько 10-15°С.

Температура повітря вдень середи:

  • у Києві - близько 16-18°С;
  • по області - близько 16-21°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що травень у Києві "порушив" норму - які рекорди зафіксували в місті впродовж останнього місяця весни й коли було найспекотніше.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути червень в Україні.

Читайте також, чому літо цього року офіційно прийшло в Україну не за графіком.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Екологія Погода в Києві Погода на день Кліматолог Метеоролог
Новини
Обстріл України: вже понад 100 поранених, серед жертв - рятувальник, який їхав на виклик
Обстріл України: вже понад 100 поранених, серед жертв - рятувальник, який їхав на виклик
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни