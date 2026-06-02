Атмосферный фронт несет в Украину дожди: где испортится погода 3 июня

Погода в Украине 3 июня будет умеренно теплой, но достаточно облачной. Ночью в некоторых областях возможны даже значительные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Особенности погоды 3 июня

Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ, погода в Украине в течение суток 3 июня будет:

умеренно теплая ;

; облачная, с прояснениями.

Ночью и утром местами может быть туман:

на Закарпатье;

на Прикарпатье.

Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Где в Украине вероятны дожди

Облаков в среду станет больше на Правобережье Украины - в зоне влияния атмосферного фронта.

В целом же дожди вероятны:

на Правобережье - умеренные ;

; ночью в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях - местами значительные.

На остальной территории Украины - без осадков (или же они маловероятны).

Что будет с температурой воздуха

Специалисты УкрГМЦ сообщили, что температура воздуха прогнозируется такая:

в течение ближайшей ночи - около 10-15°С;

днем 3 июня - около 16-21°С.

При этом несколько теплее - до +25°С - может быть:

на Закарпатье;

на крайнем юге страны.

Прогноз погоды в Украине на 3 июня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать в Киеве и области

Погода в течение 3 июня по территории города Киева и Киевской области ожидается также облачная, с прояснениями.

В УкрГМЦ уточнили, что будут дожди.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 3 июня по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ближайшей ночью:

в Киеве - около 11-13°С;

по области - около 10-15°С.

Температура воздуха днем среды: