ua en ru
Вт, 02 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Атмосферный фронт несет в Украину дожди: где испортится погода 3 июня

15:30 02.06.2026 Вт
2 мин
Пока одни области накроют дожди, в других воздух может прогреться до +25
aimg Ирина Костенко
Атмосферный фронт несет в Украину дожди: где испортится погода 3 июня Дождей в Украине в среду станет больше (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Погода в Украине 3 июня будет умеренно теплой, но достаточно облачной. Ночью в некоторых областях возможны даже значительные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: Не просто карты или слова: в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и прогнозах

Особенности погоды 3 июня

Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ, погода в Украине в течение суток 3 июня будет:

  • умеренно теплая;
  • облачная, с прояснениями.

Ночью и утром местами может быть туман:

  • на Закарпатье;
  • на Прикарпатье.

Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Где в Украине вероятны дожди

Облаков в среду станет больше на Правобережье Украины - в зоне влияния атмосферного фронта.

В целом же дожди вероятны:

  • на Правобережье - умеренные;
  • ночью в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях - местами значительные.

На остальной территории Украины - без осадков (или же они маловероятны).

Что будет с температурой воздуха

Специалисты УкрГМЦ сообщили, что температура воздуха прогнозируется такая:

  • в течение ближайшей ночи - около 10-15°С;
  • днем 3 июня - около 16-21°С.

При этом несколько теплее - до +25°С - может быть:

  • на Закарпатье;
  • на крайнем юге страны.

Атмосферный фронт несет в Украину дожди: где испортится погода 3 июняПрогноз погоды в Украине на 3 июня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать в Киеве и области

Погода в течение 3 июня по территории города Киева и Киевской области ожидается также облачная, с прояснениями.

В УкрГМЦ уточнили, что будут дожди.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферный фронт несет в Украину дожди: где испортится погода 3 июняПрогноз погоды на 3 июня по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ближайшей ночью:

  • в Киеве - около 11-13°С;
  • по области - около 10-15°С.

Температура воздуха днем среды:

  • в Киеве - около 16-18°С;
  • по области - около 16-21°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, что май в Киеве "нарушил" норму - какие рекорды зафиксировали в городе в течение последнего месяца весны и когда было жарче всего.

Кроме того, мы объясняли, каким может быть июнь в Украине.

Читайте также, почему лето в этом году официально пришло в Украину не по графику.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Экология Погода в Киеве Погода на день Климатолог Метеоролог
Новости
Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны