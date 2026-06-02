Атмосферный фронт несет в Украину дожди: где испортится погода 3 июня
Погода в Украине 3 июня будет умеренно теплой, но достаточно облачной. Ночью в некоторых областях возможны даже значительные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Особенности погоды 3 июня
Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ, погода в Украине в течение суток 3 июня будет:
- умеренно теплая;
- облачная, с прояснениями.
Ночью и утром местами может быть туман:
- на Закарпатье;
- на Прикарпатье.
Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Где в Украине вероятны дожди
Облаков в среду станет больше на Правобережье Украины - в зоне влияния атмосферного фронта.
В целом же дожди вероятны:
- на Правобережье - умеренные;
- ночью в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях - местами значительные.
На остальной территории Украины - без осадков (или же они маловероятны).
Что будет с температурой воздуха
Специалисты УкрГМЦ сообщили, что температура воздуха прогнозируется такая:
- в течение ближайшей ночи - около 10-15°С;
- днем 3 июня - около 16-21°С.
При этом несколько теплее - до +25°С - может быть:
- на Закарпатье;
- на крайнем юге страны.
Прогноз погоды в Украине на 3 июня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать в Киеве и области
Погода в течение 3 июня по территории города Киева и Киевской области ожидается также облачная, с прояснениями.
В УкрГМЦ уточнили, что будут дожди.
Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Прогноз погоды на 3 июня по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха ближайшей ночью:
- в Киеве - около 11-13°С;
- по области - около 10-15°С.
Температура воздуха днем среды:
- в Киеве - около 16-18°С;
- по области - около 16-21°С.
