"АТЕШ" сорвал поставки оккупантов в Луганске: уничтожен военный грузовик
Во временно оккупированном Луганске партизаны уничтожили грузовик российских военных, который использовался для обеспечения подразделений на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение"АТЕШ".
По их данным, речь идет о КамАЗе, который принадлежал 2-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде армии РФ. Техника использовалась для доставки боеприпасов, продовольствия и снаряжения на передовые позиции.
В "АТЕШ" отметили, что грузовик был уничтожен ночью - утром он должен был отправиться на загрузку и дальше на фронт.
Партизаны подчеркивают, что подобная техника является важной частью тыловой логистики российских войск, поскольку обеспечивает связь между складами и передовой.
"Каждый уничтоженный грузовик - это сорванный маршрут, задержанный эшелон и дефицит на передовой. Оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности даже на занятых территориях", - заявили в движении.
Также в "АТЕШ" сообщили, что диверсию совершил агент, который присоединился к движению весной после распространения агитационных материалов.
Другие диверсии "АТЕШ"
Напомним, 12 апреля партизаны сообщали о диверсии на железной дороге в Ростовской области - тогда возле станции Лиховская был уничтожен тепловоз. Этот узел используется для транзита военных грузов.
18 апреля в Рухе заявили о выводе из строя подстанции в Луганске, которая обеспечивала электроснабжение железнодорожного узла, задействованного в снабжении армии РФ. По их данным, на восстановление объекта оккупантам может потребоваться несколько недель.
Впоследствии, 20 апреля, агенты "АТЕШ" провели еще одну диверсию - на этот раз в Воронежской области. Там вывели из строя подстанцию, что повлияло на снабжение российских войск на Харьковском направлении.