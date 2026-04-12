ua en ru
Нд, 12 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Удар по логістиці: "АТЕШ" провів диверсію на залізниці у Ростовській області

08:41 12.04.2026 Нд
2 хв
Важливий залізничний вузол РФ паралізовано. Як нічна диверсія партизанів зірвала постачання зброї на фронт?
aimg Марія Науменко
Удар по логістиці: "АТЕШ" провів диверсію на залізниці у Ростовській області

Рух "АТЕШ" заявив про диверсію на залізниці у Ростовській області РФ, унаслідок якої, за їхніми даними, було знищено тепловоз біля станції Лиховська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

Партизани зазначили, що відтепер локомотив не підлягає відновленню. Російська сторона офіційно цю інформацію не коментувала.

За даними "АТЕШ", Лиховський залізничний вузол використовується для транзиту військових вантажів, зокрема боєприпасів, пального та техніки, які можуть спрямовуватися на Запорізький напрямок фронту.

У русі оцінюють прямі збитки від знищення локомотива більш ніж у 150 тисяч доларів. Водночас там стверджують, що фактичні втрати можуть бути більшими з огляду на можливі перебої в логістиці.

"Кожна одиниця тяги на рахунку - і тепер її немає", - наголосили партизани.

За їхніми словами, виведення локомотива з ладу могло призвести до зупинки руху на ділянці, через що частина ешелонів залишилася в тилу.

"Поки РЖД шукають заміну, російські підрозділи на передовій залишаються без обіцяного поповнення боєзапасу. Удар за ударом ми знищимо путінську фашистську систему зсередини", - підсумували в "АТЕШ".

Нагадуємо, у ніч із 9 на 10 квітня в окупованому Перевальську на Луганщині було атаковано ремонтно-механічний завод. За даними руху "АТЕШ", попри формальний простій, російські військові використовували підприємство для ремонту техніки. Після удару на об’єкті зафіксували пошкодження, їхній масштаб уточнюється.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Запорізька область Ростовська область партизаны
Новини
США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
Аналітика
