"АТЕШ" парализовали единственный стабильный маршрут оккупантов, связывающий передовую с РФ

Вторник 03 марта 2026 08:01
"АТЕШ" парализовали единственный стабильный маршрут оккупантов, связывающий передовую с РФ Фото: агенты устроили диверсии на железной дороге врага (АТЕШ в Telegram)
Автор: Маловичко Юлия

Агенты "АТЕШ" провели диверсии на железной дороге в оккупированном Луганске, которая была единственным стабильным путем логистики врага из РФ на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АТЕШ в Telegram.

Читайте также: Партизаны "АТЕШ" превратили антенны РЭБ врага в Крыму на бесполезный металлолом

Были выведены из строя два релейных шкафа в разных частях города, что вызвало системный сбой в управлении движением поездов.

"Удар нанесен по главной артерии снабжения оккупантов. Эта ветка связывает Россию с Луганском, идет через Дебальцево и Попасную и выходит на Покровское направление. Фактически это единственный стабильный маршрут для доставки войск, боеприпасов, топлива и техники из РФ на передовую", - говорится в сообщении движения.

После диверсии движение на участках остановилось, составы застряли, графики сорвались. Оккупанты вынуждены управлять поездами вручную, что в разы снижает пропускную способность. Военные эшелоны врага скапливаются на подъездах к городу и не могут двигаться дальше.

В результате срываются поставки топлива и боеприпасов на Покровское направление, а альтернативные маршруты перегружены и не справляются с объемами.

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" постоянно наносят удары по объектам окупантов. К примеру, недавно сообщалось, как агенты нанесли удары по системе связи и ослабили РЭБ оккупантов в Херсонской области.

Еще мы писали, как "АТЕШ" атаковал железнодорожную логистику РФ на Купянском направлении, уничтожив тепловоз, обеспечивающий всем необходимым оккупантов возле Купянска.

