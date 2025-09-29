UA

Війна в Україні

Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 49, серед них - троє дітей у лікарні

Фото: наслідки ракетного удару по Запоріжжю (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Ірина Глухова

В Запоріжжі збільшилась кількість поранених через російський ракетний удар 28 вересня. Вже відомо про 49 людей, які отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

За даними Федорова, внаслідок атаки на Запоріжжя, яку 28 вересня влаштувала Росія, збільшилася кількість постраждалих. В місті уже 49 людей звернулись по допомогу лікарів.

Серед постраждалих опинилися й діти - до лікарні доставили трьох школярів віком 9, 11 та 12 років.

 

Атака на Запоріжжя 28 вересня

Нагадаємо, що вчора російські окупанти атакували Запоріжжя з РСЗВ та крилатими ракетами "Калібр". Внаслідок удару з РСЗВ було зруйновано приватний будинок та пошкоджено автозаправну станцію.

Під ранок окупанти атакували Запоріжжя крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу загорілася багатоповерхівка - її вдалося потушити тільки вдень. Десятки людей отримали поранення внаслідок двох нічних терактів.

ЗапоріжжяВійна в Україні