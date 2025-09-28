Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих перевищила 40

В Запоріжжі зросла кількість постраждалих після російського ракетного удару 28 вересня. Вже 42 людини звернулися до медиків за допомогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

Остання цифра постраждалих склала 34 людини, які отримали травми та поранення внаслідок російського обстрілу. Окупанти під час атаки обрали мішенями цивільні об'єкти.

"Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого удару. Вже 42 людини звернулись за допомогою лікарів", - написав він.

Нагадаємо, що 28 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя з РСЗВ та крилатими ракетами "Калібр". Внаслідок удару з РСЗВ було зруйновано приватний будинок та пошкоджено автозаправну станцію.

Під ранок окупанти атакували Запоріжжя крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу загорілася багатоповерхівка - її вдалося потушити тільки вдень. Десятки людей отримали поранення внаслідок двох нічних терактів.

Загалом 28 вересня окупанти випустили по Україні 595 дронів різних типів та 48 ракет - "Кинджали", "Калібри" та Х-101. Станом на вечір 28 вересня було відомо вже про 70 постраждалих, через атаку окупантів пошкоджено понад 100 цивільних об'єктів.