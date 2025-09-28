У Запоріжжі після повторного удару РФ понад 20 поранених, висотку досі гасять

Кількість поранених зросла до 21 людини, серед яких дві в важкому стані. Також серед постраждалих три дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За останніми даними, відомо про 21 постраждалого, серед яких троє дітей. Двоє людей перебувають у важкому стані. Медики надають всім необхідну допомогу.

Також ворожий удар припав на багатоповерховий житловий будинок. У ньому спалахнули квартири, працівники ДСНС продовжують гасити пожежу.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені виробничі приміщення одного з місцевих підприємств.

Обстріл Запоріжжя

В ніч на 28 вересня ворог завдав чотири удари по Запоріжжю. Повідомлялось, що один з ворожих ударів нанесено про приватному будинку, також постраждала автозаправка. Внаслідок обстрілу постраждали два чоловіка.

Під ранок окупанти вдруге атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загорілася багатоповерхівка.

Цієї ночі місто було під загрозою атаки дронами та швидкісними ракетами. Низка місцевих каналів стверджували, що місто було атаковано з реактивних систем залпового вогню.

