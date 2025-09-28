ua en ru
У Запоріжжі через нічний обстріл постраждали люди

Неділя 28 вересня 2025 02:16
У Запоріжжі через нічний обстріл постраждали люди Ілюстративне фото: медики надають допомогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські загарбники в ніч на 28 вересня вчергове атакували Запоріжжя. Наразі відомо, що вже постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Один з ворожих ударів нанесено про приватному будинку. Одна людина поранена. Медики надають всю допомогу", - йдеться у повідомленні о 02:00.

Через 10 хвилин Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до двох - це чоловіки 21-го року та 32-х років.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, що з 1 години ночі у Запорізькій області пролунала серія вибухів. Окрім того, щонайменше 4 удари ворог завдав безпосередньо по Запоріжжю. Паралельно була інформація про рух швидкісної цілі на місто, а також дронів.

Відомо, що в одному з районів міста виникла пожежа. Окрім того, пошкоджено автозаправку.

Детальніе про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

