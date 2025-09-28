Росіяни завдали удар по Запоріжжю: почалася пожежа, пошкоджено автозаправку
Російські окупанти в ніч на 28 вересня масовано атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу вже відомо про пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Починаючи приблизно з 1 години ночі, у Запорізькій області було чути серію вибухи. Згодом Федоров поінформував, що для регіону є загроза ударів швидкісними ракетами, а Повітряні сили попереджали про дрони в напрямку обласного центру.
За останніми даними, у самому Запоріжжі було чути щонайменше 4 вибухи. В одному з районів почалася пожежа.
"Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в одному із районів міста сталося займання. Екстрені служби обстежують територію", - йдеться у повідомленні о 01:26.
Оновлено о 01:45
Федоров підтвердив, що ворог завдав по місту мінімум 4 удари. Окрім того, з'явилися перші подробиці і фото наслідків атаки.
"Пошкоджено автозаправку та її обладнання. Попередньо, без постраждалих", - повідомив він.
Обстріл Запоріжжя
Нагадаємо, що росіяни в останні дні та тижні все частіше почали обстрілювати Запоріжжя.
Наприклад, вчорашня ніч, 27 вересня, теж не обійшлася без наслідків. Як стало відомо, ворог атакував місто двома ударними дронами, в результаті чого було знищено магазин АТБ, а також 9 абонентів залишилися без світла.
