Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до 49, среди них - трое детей в больнице

Фото: последствия ракетного удара по Запорожью (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Ірина Глухова

В Запорожье увеличилось количество раненых из-за российского ракетного удара 28 сентября. Уже известно о 49 людях, которые получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.

По данным Федорова, в результате атаки на Запорожье, которую 28 сентября устроила Россия, увеличилось количество пострадавших. В городе уже 49 человек обратились за помощью врачей.

Среди пострадавших оказались и дети - в больницу доставили трех школьников в возрасте 9, 11 и 12 лет.

 

 

Атака на Запорожье 28 сентября

Напомним, что вчера российские оккупанты атаковали Запорожье с РСЗО и крылатыми ракетами "Калибр". В результате удара из РСЗО был разрушен частный дом и повреждена автозаправочная станция.

Под утро оккупанты атаковали Запорожье крылатыми ракетами. В результате обстрела загорелась многоэтажка - ее удалось потушить только днем. Десятки людей получили ранения в результате двух ночных терактов.

ЗапорожьеВойна в Украине