Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих перевищила 40

Нагадаємо, що 28 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя з РСЗВ та крилатими ракетами "Калібр". Внаслідок удару з РСЗВ було зруйновано приватний будинок та пошкоджено автозаправну станцію.

Під ранок окупанти атакували Запоріжжя крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу загорілася багатоповерхівка - її вдалося потушити тільки вдень. Десятки людей отримали поранення внаслідок двох нічних терактів.

Загалом 28 вересня окупанти випустили по Україні 595 дронів різних типів та 48 ракет - "Кинджали", "Калібри" та Х-101. Станом на вечір 28 вересня було відомо вже про 70 постраждалих, через атаку окупантів пошкоджено понад 100 цивільних об'єктів.