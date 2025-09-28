ua en ru
Росіяни завдали ще два удари по Запоріжжю: палає висотка, є поранені

Неділя 28 вересня 2025 06:57
Росіяни завдали ще два удари по Запоріжжю: палає висотка, є поранені Фото: пошкоджений будинок у Запоріжжі внаслідок ранкової атаки (
Автор: Едуард Ткач

РФ вдарила по вРосійські окупанти під ранок, 28 вересня, вдруге атакували Запоріжжя. Внаслідок останього обстрілу палає житловий будинок та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Іван Федорова.

Нічна атака на Запоріжжя

Цієї ночі місто було під загрозою атаки дронами та швидкісними ракетами. Низка місцевих каналів стверджували, що місто було атаковано з реактивних систем залпового вогню.

Згідно офіційних даних, по місту було завдано щонайменше 4 удари. Внаслідок атаки в одному з районів Запоріжжя виникла пожежа, пошкоджено автозаправку, а також один з ударів був по приватному будинку.

Через нічну атаку постраждали 22-річна жінка та двоє чоловіків, 21-го і 32-х років відповідно. Зранку, стало відомо, що кількість постраждалих через нічну атаку зросла до 4 - за допомогою медиків звернулася ще одна жінка.

Ранковий удар по Запоріжжю

Під ранок, коли ворог масовано атакує Україну дронами та крилатими ракетами, по Запоріжжю було завдано ще два удари.

Зокрема, в одній із багатоповерхівок

"Внаслідок атаки пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок. У будинку горять квартири", - розповів Федоров.

Окрім того, глава ОВА розповідав, що РФ намагається атакували критичну інфраструктуру міста. Причому через вибухову хвилю пошкоджено один із закладів освіти.

За останніми даними, у Запоріжжі внаслідок ранкової атаки троє постраждалих.исотці у Запоріжжі: горять квартири, люди зазнали поранень

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, що росіяни приблизно в останні кілька тижнів почали атакувати Запоріжжя, застосовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.

Наприклад, в ніч на 27 вересня ворог завдав удару по місту двома ударними дронами. В результаті обстрілу було знищено магазин АТБ, а також 9000 абонентів залишилися без рахунку.

Детальніше про наслідки цієї атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Запоріжжя Війна в Україні
