RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Атака на Запорожье: количество пострадавших превысило 40

Фото: последствия российской атаки на Запорожье 28 сентября (ГСЧС в Запорожской области)
Автор: Антон Корж

В Запорожье возросло количество пострадавших после российского ракетного удара 28 сентября. Уже 42 человека обратились к медикам за помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.

"Увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара. Уже 42 человека обратились за помощью врачей", - написал он.

Последняя цифра пострадавших составила 34 человека, которые получили травмы и ранения в результате российского обстрела. Оккупанты во время атаки выбрали мишенями гражданские объекты.

 

Напомним, что 28 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье с РСЗО и крылатыми ракетами "Калибр". В результате удара из РСЗО был разрушен частный дом и повреждена автозаправочная станция.

Под утро оккупанты атаковали Запорожье крылатыми ракетами. В результате обстрела загорелась многоэтажка - ее удалось потушить только днем. Десятки людей получили ранения в результате двух ночных терактов.

Всего 28 сентября оккупанты выпустили по Украине 595 дронов различных типов и 48 ракет - "Кинжалы", "Калибры" и Х-101. По состоянию на вечер 28 сентября было известно уже о 70 пострадавших, из-за атаки оккупантов повреждено более 100 гражданских объектов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна в Украине