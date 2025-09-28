Атака на Запорожье: количество пострадавших превысило 40

Напомним, что 28 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье с РСЗО и крылатыми ракетами "Калибр". В результате удара из РСЗО был разрушен частный дом и повреждена автозаправочная станция.

Под утро оккупанты атаковали Запорожье крылатыми ракетами. В результате обстрела загорелась многоэтажка - ее удалось потушить только днем. Десятки людей получили ранения в результате двух ночных терактов.

Всего 28 сентября оккупанты выпустили по Украине 595 дронов различных типов и 48 ракет - "Кинжалы", "Калибры" и Х-101. По состоянию на вечер 28 сентября было известно уже о 70 пострадавших, из-за атаки оккупантов повреждено более 100 гражданских объектов.