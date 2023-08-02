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Удари БПЛА по Одеській області: пошкоджено порти та елеватор, виникли пожежі

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Одеса, Середа 02 серпня 2023 06:21
Удари БПЛА по Одеській області: пошкоджено порти та елеватор, виникли пожежі Фото: російські війська за допомогою дронів-камікадзе атакували Одеську область (defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Російські війська за допомогою дронів-камікадзе атакували портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області сьогодні вночі, 2 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Вночі ворог направив ударні БПЛА на південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА.

За його словами, станом на 05.30 даних про постраждалих не надходило.

Обстріл Одеси та області

Російські війська останніми тижнями майже щоночі атакують південь України. Зокрема, в ніч на 24 липня окупанти вдарили "Шахедами" по Дунайських портах на Одещині.

В результаті атаки в порту "Рені" було зруйновано три склади із зерном. Крім цього постраждали семеро людей.

Детальніше про атаку на порт, який знаходиться біля кордону з Румунією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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