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Атака "Шахедов": в районе Измаила работает ПВО

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Среда 16 августа 2023 03:51
Атака "Шахедов": в районе Измаила работает ПВО Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одесской области вражеские ударные беспилотники типа "Шахед" зафиксированы в небе над Измаильским районом ночью 16 августа. Силы и средства противовоздушной обороны ВСУ ведут работу по целям противника, в регионе звучат взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

"Измаильский район, снова подчеркиваю необходимость оставаться всем в безопасных местах!" - призывает чиновник.

Также он призывает соблюдать правила информтишины, не снимать и не выкладывать в интернет работу ПВО.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о том, что этой ночью российские оккупанты запустили по Украине вторую группу ударных БПЛА.

""Шахеды" заходят в устье Дуная! Двигаются по тому же маршруту, что и предыдущие", - проинформировали военные.

В местных пабликах сообщают о звуках взрывов в Одесской области, что может являться результатом работы ПВО.

Ночная воздушная атака 16 августа

Этой ночью войска РФ устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. В Воздушных силах предупреждали об угрозе ракетных ударов, в частности баллистического типа, а также об использовании оккупантами ударных дронов типа "Шахед".

Нынешняя атака осуществляется противников в две волны.

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Одесса Измаил атака дронов ПВО
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