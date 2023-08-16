Атака "Шахедов": в районе Измаила работает ПВО

В Одесской области вражеские ударные беспилотники типа "Шахед" зафиксированы в небе над Измаильским районом ночью 16 августа. Силы и средства противовоздушной обороны ВСУ ведут работу по целям противника, в регионе звучат взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера .

"Измаильский район, снова подчеркиваю необходимость оставаться всем в безопасных местах!" - призывает чиновник.

Также он призывает соблюдать правила информтишины, не снимать и не выкладывать в интернет работу ПВО.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о том, что этой ночью российские оккупанты запустили по Украине вторую группу ударных БПЛА.

""Шахеды" заходят в устье Дуная! Двигаются по тому же маршруту, что и предыдущие", - проинформировали военные.

В местных пабликах сообщают о звуках взрывов в Одесской области, что может являться результатом работы ПВО.

Ночная воздушная атака 16 августа

Этой ночью войска РФ устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. В Воздушных силах предупреждали об угрозе ракетных ударов, в частности баллистического типа, а также об использовании оккупантами ударных дронов типа "Шахед".

Нынешняя атака осуществляется противников в две волны.