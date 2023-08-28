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Атака по російській базі ППО в Криму: з'явився супутниковий знімок наслідків

Понеділок 28 серпня 2023 16:00
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Атака по російській базі ППО в Криму: з'явився супутниковий знімок наслідків Ілюстративне фото: з'явився супутниковий знімок наслідків атаки по російській базі ППО в Криму (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок атаки по російській базі в Криму 23 серпня було знищено зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф". Наслідки "прильоту" продемонстрували на супутниковому знімку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Проект "Крим. Реалії" від "Радіо Свобода" опублікував знімок сервісу Planet.com, на якому видно наслідки удару по полігону ППО у тимчасово окупованому Криму.

Атака по російській базі ППО в Криму: з'явився супутниковий знімок наслідків

Атака по російській базі у Криму

Вранці 23 серпня на заході Криму в Оленівці пролунало близько 7 вибухів і піднявся густий клуб диму.

Місцеві Телеграм-канали повідомляли про "приліт" по російському військовому об'єкту на мисі Тарханкут. Там нібито були вражені радіолокаційні станції росіян.

Джерело РБК-Україна в одному з розвідувальних органів повідомило, що удар припав на військову частину росіян.

Пізніше в ГУР повідомили про знищення комплексу С-400 "Тріумф" у Криму.

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