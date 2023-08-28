Атака по российской базе ПВО в Крыму: появился спутниковый снимок последствий

В результате атаки по российской базе в Крыму 23 августа был уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Последствия "прилета" продемонстрировали на спутниковом снимке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии" .

Проект "Крым. Реалии" от "Радио Свобода" опубликовал снимок сервиса Planet.com, на котором видны последствия удара по полигону ПВО во временно оккупированном Крыму.

Атака по российской базе в Крыму

Утром 23 августа на западе Крыма в Еленовке раздалось около 7 взрывов и поднялся густой клуб дыма.

Местные Телеграм-каналы сообщали о "прилете" по российскому военному объекту на мысе Тарханкут. Там якобы были поражены радиолокационные станции россиян.

Источник РБК-Украина в одном из разведывательных органов сообщил, что удар пришелся на воинскую часть россиян.

Позже в ГУР сообщили об уничтожении комплекса С-400 "Триумф" в Крыму.

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