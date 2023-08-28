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Атака по российской базе ПВО в Крыму: появился спутниковый снимок последствий

Понедельник 28 августа 2023 16:00
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Атака по российской базе ПВО в Крыму: появился спутниковый снимок последствий Иллюстративное фото: появился спутниковый снимок последствий атаки по российской базе ПВО в Крыму (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате атаки по российской базе в Крыму 23 августа был уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Последствия "прилета" продемонстрировали на спутниковом снимке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Проект "Крым. Реалии" от "Радио Свобода" опубликовал снимок сервиса Planet.com, на котором видны последствия удара по полигону ПВО во временно оккупированном Крыму.

Атака по российской базе ПВО в Крыму: появился спутниковый снимок последствий

Атака по российской базе в Крыму

Утром 23 августа на западе Крыма в Еленовке раздалось около 7 взрывов и поднялся густой клуб дыма.

Местные Телеграм-каналы сообщали о "прилете" по российскому военному объекту на мысе Тарханкут. Там якобы были поражены радиолокационные станции россиян.

Источник РБК-Украина в одном из разведывательных органов сообщил, что удар пришелся на воинскую часть россиян.

Позже в ГУР сообщили об уничтожении комплекса С-400 "Триумф" в Крыму.

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