Атака РФ на украинские ВМС: омбудсмен Москалькова не выходит на связь

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

У Украины нет данных об украинских моряках, захваченных Россией в Керченском проливе

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (РФ) Татьяна Москалькова не выходит на связь, у Украины нет данных об украинских моряках, захваченных Россией в Керченском проливе. Об этом заявила Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

Денисова предполагает, что Москалькова "не получила никаких указаний".

"Я выходила на контакт, но российская сторона не выходят", - сказала Денисова.

По ее словам, сейчас очень противоречивая информация об украинских моряках, захваченных Россией судах в Керченском проливе.

"Украине не удается выйти с ними на связь, поэтому нет данных об их местонахождении и состоянии", - добавила омбудсмен.

Напомним, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Командование ВМС сообщает, что россияне стреляли на поражение. Украинский малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" потерял ход. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела судов шесть военнослужащих были ранены.

РБК-Украина также писало, что Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.

Добавим, сегодня состоится заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море.