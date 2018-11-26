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Атака РФ на українські ВМС: омбудсмен Москалькова не виходить на зв'язок

Новини » Політика    26.11.2018 - 08:59
Атака РФ на українські ВМС: омбудсмен Москалькова не виходить на зв'язок
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

У України немає данних про українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці

Уповноважена з прав людини у Російській Федерації (РФ) Тетяна Москалькова не виходить на зв’язок, у України немає данних про українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці. Про це заявила Уповноважений Верховної ради із прав людини Людмила Денісова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Денісова припускає, що Москалькова "не отримала ніяких вказівок".

"Я виходила на контакт, але російська сторона не виходять", - сказала Денісова.

За її словами, нині дуже суперечлива інформація про українських моряків, захоплених Росією суднах в Керченській протоці.

"Україні не вдається вийти з ними на зв’язок, тож немає даних про їхнє місцеперебування та стан", - додала омбудсмен.

Нагадаємо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил України. Командування ВМС повідомляє, що росіяни стріляли на ураження. Український малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" втратив хід. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. В ході обстрілу суден шість військовослужбовців були поранені.

Також РБК-Україна писало, що Збройні сили України були приведені у повну бойову готовність.

Додамо, сьогодні відбудеться засідання Ради безпеки ООН по ситуації в Азовському морі.

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