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Зеленський прибув до Британії: відома програма візиту

Понеділок 23 червня 2025 13:32
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Зеленський прибув до Британії: відома програма візиту Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Британії. Метою поїздки є поглиблення оборонної співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента Сергія Никифорова під час розмови з журналістами.

За словами Никифорова, під час візиту президент зустрінеться із:

  • Королем Чарльзом III;
  • прем'єр-міністром Кіром Стармером;
  • спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом.

У тому ж числі Зеленський поспілкується з українськими бійцями, які проходять підготовку у Британії, та представниками аналітичних центрів.

Підтримка України з боку Британії

Велика Британія з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації зайняла рішучу позицію щодо підтримки України. Лондон надає військову, фінансову й дипломатичну допомогу, сприяє зміцненню української обороноздатності та виступає за притягнення агресора до відповідальності на міжнародному рівні.

Водночас підтримка Лондона має й стратегічний характер, зокрема в питанні зміцнення спільної безпеки й майбутньої відбудови України.

Під час останнього засідання "Рамштайн", яке відбулось на початку червня, Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів - 350 млн фунтів. Це дозволить передати Україні 100 000 дронів у 2025-му.

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