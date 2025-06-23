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Угорщина і Словаччина заблокували 18-й пакет санкцій проти РФ: хочуть дешевих нафти і газу

Брюссель, Понеділок 23 червня 2025 14:38
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Угорщина і Словаччина заблокували 18-й пакет санкцій проти РФ: хочуть дешевих нафти і газу Фото: Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Угорщина і Словаччина вирішили не підтримувати план Європейського Союзу щодо 18-го пакету санкцій проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми зробили це, тому що Європейський Союз... хоче заборонити державам-членам, включно з Угорщиною та Словаччиною, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили раніше", - сказав Сійярто на пресконференції, яку транслювали в його Facebook.

Угорщина і Словаччина підтримують теплі відносини з Москвою і продовжують купувати російський газ і нафту.

18-й пакет

Єврокомісія 10 червня запропонувала новий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Пакет націлений на доходи Москви від енергоносіїв, її банки та військову промисловість.

У відповідь прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає пакет санкцій, якщо Європейська комісія не знайде рішення ситуації, з якою Словаччина зіткнеться, якщо блок поступово відмовиться від імпорту російських енергоносіїв.

Для схвалення пропозицій щодо санкцій потрібна одностайність у блоці.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС зняти з порядку денного питання про заборону на постачання російських енергоносіїв через очікуване зростання цін на енергоносії після бомбардувань Ірану США.

За даними опитування опитування Центру Разумкова, 2025 року єдиною європейською країною, яку сприймають як ворожу, залишається Угорщина. До неї негативно ставляться 52,0% українців,

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