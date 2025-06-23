Удар балістикою по ліцею в Білгород-Дністровському: серед поранених є школярі

Російські окупанти сьогодні, 23 червня, вдарили балістичними ракетами по ліцею в Білгород-Дністровському. Серед постраждалих є два 11-класники.

Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Кіпер зазначив, що по ліцею два "прильоти" балістики. У навчальному закладі перебували тільки ті діти, які прийшли забрати речі та допомогти з господарських питань. Загалом у будівлі перебувало близько 18 осіб.

"12 поранених, 9 у середньому стані, 3 у важкому стані, серед них двоє 11-класників. Один із них - чемпіон України з боксу, який навчався в цій школі", - розповів голова ОВА.

Він додав, що рятувальні роботи тривають. Наразі точно невідомо, чи є хтось під завалами. Усі екстрені служби залучені до розбору завалів.

Кіпер розповів, що двоє загиблих є співробітниками ліцею - це завуч і завідувач господарством, який якраз і займався підготовкою закладу до нового сезону.