ЗСУ уразили ключову нафтобазу РФ, що живила війська на Донбасі, - Генштаб
Українські військові у ніч на понеділок, 23 червня, завдали ураження по нафтобазі "Комбінат "Атлас", що у Ростовській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"В рамках зниження наступальних спроможностей противника, у ніч на 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з Ракетними військами та артилерією, завдали ураження по нафтобазі "Комбінат "Атлас", що у Ростовській області", - повідомили у Генштабі.
За даними відомства, комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, які залучені у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
Наразі підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі, там зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - заявили у Генштабі.
Удари по території Росії
Збройні Сили України, ГУР та СБУ систематично завдають ударів по цілях на території Росії. Основна мета таких операцій - послаблення логістичних ланцюгів ворога та знищення об'єктів, що підтримують його здатність вести війну.
Пріоритетними цілями залишаються нафтопереробні заводи, авіаційні бази, склади боєприпасів і залізничні вузли, які відіграють ключову роль у забезпеченні армії РФ.
Зокрема, у ніч на 11 червня, як писав Генштаб, Сили оборони атакували пороховий завод у Тамбовській області.
Також підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу (ВПК) ворога у Московській області Росії.
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