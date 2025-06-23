ЗСУ уразили ключову нафтобазу РФ, що живила війська на Донбасі, - Генштаб

Українські військові у ніч на понеділок, 23 червня, завдали ураження по нафтобазі "Комбінат "Атлас", що у Ростовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"В рамках зниження наступальних спроможностей противника, у ніч на 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з Ракетними військами та артилерією, завдали ураження по нафтобазі "Комбінат "Атлас", що у Ростовській області", - повідомили у Генштабі.

За даними відомства, комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, які залучені у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Наразі підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі, там зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - заявили у Генштабі.