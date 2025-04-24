Атака РФ на Київ: є жертви, понад 50 постраждалих, серед них - шестеро дітей

У ніч на сьогодні російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Київ. За попередніми даними, внаслідок удару постраждали понад 50 осіб, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка у Telegram.

Десь о 03:30 мер повідомив про 41 постраждалого, в тому числі - 5 дітей. Він уточнив що їм надається вся необхідна допомога.

А вже через декілька хвилин оновив дані щодо постраждалих.

"Одна людина загинула. 50 постраждали. Із них медики госпіталізували 35 людей, зокрема й 6 дітей. А 15-м надали допомогу на місці", - написав він.

Оновлено о 03:55

Кличко повідомив, що у Києві вже двоє загиблих внаслідок масштабного обстрілу.

"54 людини постраждали. 38 із них, в тому числі 6 дітей, медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про п'ять постраждалих, серед яких - одна дитина.

Обстріл Києва

Сьогодні вночі столиця України зазнала комбінованого масованого удару ворога. Спочатку росіяни запустили ударні дрони типу "Шахед" а потім балістичні ракети.

У столиці, за словами мера Віталія Кличка, у Святошинському районі сталася пожежа в житловому будинку. Є руйнування, під завалами можуть перебувати люди.

Про наслідки обстрілу Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Масштабний обстріл 24 квітня

Росія завдала масштабного комбінованого удару по Україні, використавши балістичні ракети, крилаті ракети "Калібр" та ударні дрони. Повітряні сили попередили про загрозу нової хвилі ракет, запущених зі стратегічної авіації РФ.

Під обстрілом опинилась і Київська область, там зафіксовано пожежі у трьох районах. Вже є перші фото з наслідками обстрілу.

Також росіяни атакували Павлоград, що у Дніпропетровській області.

Та завдали спочатку ракетного, а потім і дронового удару по місту Харків.