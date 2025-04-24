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Росіяни масовано атакували Київ дронами і ракетами: що відомо про наслідки

Четвер 24 квітня 2025 01:51
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Росіяни масовано атакували Київ дронами і ракетами: що відомо про наслідки Фото: Київ зазнав масованої комбінованої атаки ворога (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові масовано обстріляли Київ ударними дронами "Шахед" і балістичними ракетами. У місті зафіксовані численні руйнування та пожежі у житлових будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка і мера Києва Віталія Кличка.

О 01:11 Ткаченко повідомив про падіння уламків у Голосіївському районі столиці.

Згодом від повідомив про падіння уламків у Шевченківському, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському районі.

Оновлено 01:20

О 01:20 Ткаченко повідомив про попередньо загорання житлового будинку в Святошинському районі, у Голосіївському горять автомобілі.

У Шевченківському районі зафіксовано займання нежитлових приміщень.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків сталося загорання автомобілів.

Оновлено 01:27

За даними Ткаченка, ще за однією адресою у Святошинському районі зафіксоване займання будинку.

Оновлено 01:33

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння ймовірно уламків БПЛА біля житлового будинку в Голосіївському районі. Також у цьому районі палають гаражі. На іншій локації - автомобілі.

Крім того, за даними мера, у Шевченківському районі влучання уламків у нежитлову будівлю.

"У Святошинському - попередньо загорання будинку. У дворі іншого будинку горять авто", - написав Кличко.

Він також додав, що у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загорання гаражів. Всі служби прямують на місця викликів.

Оновлено 01:39

У Святошинському районі медики госпіталізували трирічну дитину.

"Пожежі в нежитлових приміщеннях в Шевченківському та Святошинському районах. Екстрені служби прямують на місця", - повідомив Кличко.

Оновлено 01:44

У Святошинському районі пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці.

Оновлено 01:52

Кличко повідомив, що медики госпіталізували ще одного постраждалого у Святошинському районі.

Крім того, за словами мера, у Подільському районі внаслідок падіння уламків загорання в нежитловій забудові. Є руйнування. Екстрені служби працюють на місці.

Також у Подільському районі внаслідок падіння уламків загорання в нежитловій забудові. Є руйнування. Екстрені служби працюють на місці.

Оновлено 02:21

Наразі у столиці внаслідок ворожої атаки зафіксовано 12 постраждалих. Усі госпіталізовані медиками.

"Найбільш постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування. Медики госпіталізували вже 12 постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях", - написав Кличко.

Оновлено 02:35

За словами Кличка, медики госпіталізували вже 21-го постраждалого.

Масована повітряна атака на Україну

В ніч на 24 квітня російський агресор атакував Україну крилатими та балістичними ракетами, а також ударними дронами.

З вечора загарбники запустили ударні дрони "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Після півночі російські військові запустили з акваторії Чорного моря ракети "Калібр".

Згодом в Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу.

Близько першої години ночі у Києві почали лунати потужні вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони, балістичні ракети та частину ракет "Калібр".

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