Атака РФ на Добропілля провалилася: майже 70 російських окупантів потрапили в полон (відео)

Бої біля Добропілля

На початку серпня аналітичний проєкт DeepState повідомляв про прорив російських військ у районі Добропілля. За даними експертів, ворог наближався до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе.

В ОСУВ "Дніпро" підтвердили, що росіяни діяли малими групами, намагалися обходити першу лінію оборони та використовували чисельну перевагу. Проте українським військам вдалося відновити низку раніше втрачених позицій.

Російські окупанти сформували так звані "клешні" - вклинення малими піхотними групами в районі Добропілля, щоб прорвати лінію оборони. Однак це вклинення було швидко "обрізане", і окупанти опинилися без можливості поповнювати боєзапаси та харчі.

Як повідомив головком Олександр Сирський, на Добропільському напрямку росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили контроль над 25,5 кв. км території.

Наразі поблизу Добропілля триває зачистка російських сил, які прорвалися в тил українських позицій. Їм не дозволяють об’єднатися з основним угрупуванням ворога.