ua en ru
Нд, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи вдалося ЗСУ "зрізати" виступ під Добропіллям: Сили оборони дали відповідь

Добропілля, Неділя 31 серпня 2025 13:00
UA EN RU
Чи вдалося ЗСУ "зрізати" виступ під Добропіллям: Сили оборони дали відповідь Фото: Сили оборони розповіли, чи зачистили виступ біля Добропілля (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Біля Добропілля Донецької області триває зачистка російських сил, які змогли пройти в тил українських позицій. Їм не дають з'єднатися з основним угрупуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова в ефірі "Суспільне. Студія".

За його словами, бої на північ від Покровська тривають, Сили оборони зачищають російські піхотні групи.

"Російські підрозділи там все ще присутні і йде доволі кропітка робота по тому, щоб їх виловити і знищити, не дати їм з'єднатися із основними силами", - заявив Трегубов.

Як зазначив речник, про результат можна буде сказати лише після того, як захисники переконаються, що росіяни не змогли ані вийти з оточення, ані з'єднатися із тими основними групами.

Також окупанти намагаються тиснути й на інших ділянках Покровського напрямку. Загарбники малими групами намагаються проникати по всіх напрямках, в тому числі в саме місто Покровськ.

"Була активність росіян в районі Котлиного, була активність у східній частині Покровського напрямку. Там зосереджено достатньо росіян, щоб чинити нам проблеми по всій лінії фронту і проводити інфільтрацію вздовж усіх наших позицій", - повідомив Віктор Трегубов.
Чи вдалося ЗСУ &quot;зрізати&quot; виступ під Добропіллям: Сили оборони дали відповідь
Фото: карта боїв поблизу Добропілля (deepstatemap.live)

Наступ РФ на Добропілля

Нагадаємо, у серпні стало відомо про просування ворожих сил на північ між Добропіллям та Дружківкою у Донецькій області. Генеральний штаб направив додаткові сили для ліквідації прориву російських військових.

Також смугу оборони на Покровському напрямку зайняв корпус Нацгвардії "Азов", щоб заблокувати російські сили.

Як відомо, просування ворога у цьому районі зупинене. Наразі тривають бої, щоб відтіснити росіян.

Напередодні речник ОСУВ "Дніпро" повідомив, що російські підрозділи у районі Добропілля потрапили в оточення. Сили оборони "відрізали" так звані "клешні", які утворили окупанти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Добропілля Війна в Україні
Новини
ISW припускає посилення ударів Росії по енергетиці України найближчими тижнями
ISW припускає посилення ударів Росії по енергетиці України найближчими тижнями
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим