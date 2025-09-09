Атака РФ на Доброполье провалилась: почти 70 российских оккупантов попали в плен (видео)

Бои возле Доброполья

В начале августа аналитический проект DeepState сообщал о прорыве российских войск в районе Доброполья. По данным экспертов, враг приближался к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.

В ОСУВ "Днепр" подтвердили, что россияне действовали малыми группами, пытались обходить первую линию обороны и использовали численное преимущество. Однако украинским войскам удалось восстановить ряд ранее утраченных позиций.

Российские оккупанты сформировали так называемые "клешни" - вклинение малыми пехотными группами в районе Доброполья, чтобы прорвать линию обороны. Однако это вклинение было быстро "обрезано", и оккупанты оказались без возможности пополнять боеприпасы и продовольствие.

Как сообщил главком Александр Сырский, на Добропольском направлении россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли контроль над 25,5 кв. км территории.

Сейчас вблизи Доброполья продолжается зачистка российских сил, которые прорвались в тыл украинских позиций. Им не позволяют объединиться с основной группировкой врага.