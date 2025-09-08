Сирський назвав площу звільненої від ворога території України за серпень

Серпень 2025 року став для Збройних сил України місяцем великих випробувань. Але на виході отримали чимало позитивних результатів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

За його словами, основні зусилля були зосереджені на стримуванні ворога, завданні йому втрат та відновленні втрачених територій.

Він підкреслив, що війська прикривали українські міста від ударів ракет і дронів, а також били вглиб Росії.

Організаційні зміни у ЗСУ

Сирський повідомив, що в серпні у Збройних силах завершувався перехід на корпусну систему. "Ця реформа починає приносити свої результати. Управління військами стає ефективнішим та результативнішим", - додав він.

Попри трикратну перевагу сил ворога, українські військові не допустили реалізації його планів.

Втрати і здобутки на фронті

Сирський зазначив, що на Добропільському напрямку росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км.

На Покровському напрямку окупанти здобули 5 кв. км, тоді як Сили оборони відновили контроль над 26 кв. км.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках територій не втрачено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом у серпні українські війська повернули під контроль 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Удари по Росії

"За цей період нашими засобами Deep Strike уражено 60 цілей на території Росії", - наголосив Сирський.

Також дронами було уражено понад 67 тисяч об’єктів противника, а ефективність програми Middle Strike зросла на 25%.

Він додав, що у серпні втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб, а від початку 2025 року - 297 350.

Подальші завдання

"Попереду в нас ще багато роботи, але ми захищаємо свою землю, і курс ми тримаємо правильний: на виснаження противника, на його знищення, на необхідні Україні результати", - підкреслив головнокомандувач.