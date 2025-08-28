Атака на нафтопровід "Дружба": Угорщина заборонила в’їзд командиру ЗСУ

Сійярто заявив, що нафтопровід "Дружба" має "ключове значення для безпечного енергопостачання Угорщини".

Він підкреслив, що без цього російського нафтопроводу неможливо забезпечити країну сирою нафтою.

Угорський прем'єр назвав останню атаку на нафтопровід "надзвичайно серйозною" - ремонтні роботи тривали настільки довго, що Угорщині майже довелося використовувати стратегічні або аварійні резерви.

Міністр зазначив, що країна розцінює такі удари як "атаку на суверенітет", і пригрозив, що "жодна атака не залишиться без наслідків".

Він наголосив, що насамперед страждають Угорщина та Словаччина, а не Росія.

У відповідь Будапешт ухвалив рішення заборонити в’їзд на свою територію командиру української військової частини, причетного до ударів по нафтопроводу. Заборона стосується не лише Угорщини, а й усієї Шенгенської зони.

"Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або суверенітет, повинен очікувати наслідків. Так само і цього разу ми забороняємо в’їзд командиру української військової частини, яка здійснила надзвичайно серйозну атаку на нафтопровід "Дружба", - заявив Сійярто.

Імені військовослужбовця він не назвав.