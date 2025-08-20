ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нафтопровід "Дружба" відновив роботу після удару по станції "Нікольське"

Середа 20 серпня 2025 00:39
UA EN RU
Нафтопровід "Дружба" відновив роботу після удару по станції "Нікольське" Ілюстративне фото: нафтопровід "Дружба" (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Роботу нафтопроводу "Дружба" відновлено після пошкодження станції "Нікольське". Транспортування нафти знову відбувається без перебоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Сійярто.

"Ми розраховуємо, що Україна не вчинить ще однієї атаки на трубопровід, який має вирішальне значення для енергопостачання нашої країни", - заявив угорський міністр.

Нафтопровід &quot;Дружба&quot; відновив роботу після удару по станції &quot;Нікольське&quot;

Нагадаємо, що 17 серпня ввечері Сили оборони України вдарили по трансформаторній підстанції на території РФ, через що було тимчасово зупинено роботу нафтопроводу "Дружба".

Вже наступного дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що атака призвела до припинення транспортування нафти до його країни, назвавши дії України "обурливими та неприйнятними".

У відповідь голова МЗС України Андрій Сибіга надіслав Сіярто листа, нагадавши, що саме Росія є агресором і розв’язала війну.

Нафтопровід &quot;Дружба&quot; відновив роботу після удару по станції &quot;Нікольське&quot;

Як повідомлялося, 17 серпня сталася вже друга атака на "Дружбу" за останні дні - до цього ураження зафіксували ще в ніч на 13 серпня.

Зазначимо, що за оцінками Генштабу ЗСУ, удари Сил оборони України по підприємствах та об'єктах інфраструктури зменшили доходи Російської Федерації на 74 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"