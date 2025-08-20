Нафтопровід "Дружба" відновив роботу після удару по станції "Нікольське"

Роботу нафтопроводу "Дружба" відновлено після пошкодження станції "Нікольське". Транспортування нафти знову відбувається без перебоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Сійярто.

"Ми розраховуємо, що Україна не вчинить ще однієї атаки на трубопровід, який має вирішальне значення для енергопостачання нашої країни", - заявив угорський міністр.

Нагадаємо, що 17 серпня ввечері Сили оборони України вдарили по трансформаторній підстанції на території РФ, через що було тимчасово зупинено роботу нафтопроводу "Дружба".

Вже наступного дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що атака призвела до припинення транспортування нафти до його країни, назвавши дії України "обурливими та неприйнятними".

У відповідь голова МЗС України Андрій Сибіга надіслав Сіярто листа, нагадавши, що саме Росія є агресором і розв’язала війну.

Як повідомлялося, 17 серпня сталася вже друга атака на "Дружбу" за останні дні - до цього ураження зафіксували ще в ніч на 13 серпня.