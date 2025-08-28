Атака на нефтепровод "Дружба": Венгрия запретила въезд командиру ВСУ

Сийярто заявил, что нефтепровод "Дружба" имеет "ключевое значение для безопасного энергоснабжения Венгрии".

Он подчеркнул, что без этого российского нефтепровода невозможно обеспечить страну сырой нефтью.

Венгерский премьер назвал последнюю атаку на нефтепровод "чрезвычайно серьезной" - ремонтные работы продолжались настолько долго, что Венгрии почти пришлось использовать стратегические или аварийные резервы.

Министр отметил, что страна расценивает такие удары как "атаку на суверенитет", и пригрозил, что "ни одна атака не останется без последствий".

Он подчеркнул, что в первую очередь страдают Венгрия и Словакия, а не Россия.

В ответ Будапешт принял решение запретить въезд на свою территорию командиру украинской воинской части, причастного к ударам по нефтепроводу. Запрет касается не только Венгрии, но и всей Шенгенской зоны.

"Каждый, кто атакует нашу энергетическую безопасность или суверенитет, должен ожидать последствий. Так же и на этот раз мы запрещаем въезд командиру украинской воинской части, которая совершила чрезвычайно серьезную атаку на нефтепровод "Дружба", - заявил Сийярто.

Имени военнослужащего он не назвал.