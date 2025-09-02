Над Києвом вже три години кружляють дрони: що відбувається

Сьогодні, 2 вересня, над Києвом вже три години кружляють ворожі безпілотники. В одному з районів столиці перевіряють інформацію про можливе падіння уламків збитого дрона у зеленій зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram .

Підземні станції: Станції, як-от Хрещатик чи Арсенальна, працюють цілодобово як укриття. Тут є лавки, вентиляція, точки зарядки та Wi-Fi.

Наземні ділянки: Рух поїздів на відкритих ділянках (Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська, Лісова) призупиняється. Поїзди зупиняються на найближчій підземній станції, а пасажирів просять залишатися в укритті.

Під час повітряної тривоги наземні ділянки метро зупиняють роботу , а підземні станції перетворюються на укриття.

Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.

Під час оголошення повітряної тривоги мешканців закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття.

У КМВА закликали жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"Перевіряємо інформацію щодо падіння уламків збитого БпЛА у Дніпровському районі столиці, у зеленій зоні", - йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що є інформація падіння уламків збитого БпЛА у Дніпровському районі столиці. Нараз це перевіряється.

Атака на Київ та область 2 вересня

Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві та ряді регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників. Вранці пролунали перші вибухи.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, на лівому березі міста працюють сили ППО по ворожих ударних БпЛА та закликав перебувати в укриттях. Близько опівдня мешканці чули повторні вибухи.

Також стало відомо, що російська армія цієї ночі завдала масованого дронового удару по місту Біла Церква у Київській області. Внаслідок атаки сталася пожежа, одна людина загинула, є постраждалі.

Більше подробиць про нічний обстріл РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.