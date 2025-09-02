ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку "Шахедів", працює ППО

Вівторок 02 вересня 2025 09:27
UA EN RU
У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку "Шахедів", працює ППО Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві та ряді регіонів України сьогодні зранку, 2 вересня, оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Зазначається, що для столиці існує загроза застосування ударних дронів, які рухаються з північного напрямку.

"Київщина: БпЛА курсом на Вишгород, Димер, Гостомель, Бучу", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

У Києві працює ППО

"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
Перебувайте в укриттях", - зазначив Кличко.

У КМВА також підтвердили роботу сил протиповітряної оборони у столиці.

Мер Києва о 10:00 також повідомив, що ворожі безпілотники зафіксовано над центром столиці.

Близько 12:00 у Києві також було чути вибух на фоні атаки ворожих ударних безпілотників.

У КМВА також повідомили, що станом на 12:09 небезпека ударних дронів залишається.

"Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - додали у КМВА.

Тривога у Києві тривала 3 години та 40 хвилин.

У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку &quot;Шахедів&quot;, працює ППО

Що кажуть у Офісі президента

"Росіяни атакують Україну "Шахедами". В Києві працює ППО", - повідовив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, жодних воєнних цілей Росія не переслідує зараз, атакує місто в робочий час, коли на вулицях багато людей.

Удар по Україні 2 вересня

Нагадаємо, російська армія цієї ночі завдала масованого дронового удару по місту Біла Церква у Київській області. Внаслідок атаки сталася пожежа, одна людина загинула, є постраждалі.

Також під атакою загарбників опинилось місто Суми - там двічі лунали вибухи. Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою, серед них - дитина.

Також повідомлялось, що в Ізмаїльському районі Одеської області росіяни знову били по портах.

Більше подробиць про нічний обстріл РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Повітряна тривога
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці