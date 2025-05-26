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Атака дронів: у Хмельницькій області пошкоджені домівки та підприємства

Хмельницька область, Понеділок 26 травня 2025 07:35
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Атака дронів: у Хмельницькій області пошкоджені домівки та підприємства Фото: російські ударні БпЛА пошкодили житлову інфраструктуру в Хмельницькій області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські ударні дрони пошкодили приватні домівки та підприємства у Хмельницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Тюріна.

За його словами, цієї ночі російський агресор знову вчинив комбіновану атаку на Хмельницьку область.

"За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Однак, є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств", - повідомив.

Він зазначив, що детальнішу інформацію надасть згодом.

Масована атака російських дронів

В ніч на 26 травня російські терористи масштабно атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Близько першої ночі у Києві пролунали перші вибухи через роботу сил ППО по ворожих БпЛА.

У Харкові через атаку дронів пролунали більше 10 вибухів.

Близько четвертої ранку російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили по Україні крилаті ракети Х-101/555. Головна їхня кількість була скерована для удару по району міста Старокостянтинів Хмельницької області.

Крім того, агресор атакував Запорізьку область. Внаслідок атаки зафіксовані руйнування та поранені серед жителів.

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Атака дронів
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Атака дронів: у Хмельницькій області пошкоджені домівки та підприємства
Атака дронів: у Хмельницькій області пошкоджені домівки та підприємства
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