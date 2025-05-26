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У Києві на тлі атаки дронів пролунали звуки вибухів

Понеділок 26 травня 2025 00:59
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У Києві на тлі атаки дронів пролунали звуки вибухів Фото: в столицю працюють сили ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 26 травня у Києві чути звуки вибухів, схожі на роботу ППО. Наразі столицю атакують дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 00:43. Через кілька хвилин в місті вже було чути звуки вибухів. Потім військові підтвердили, що на Київ летять дрони.

"Увага! "Шахеди" на Київ та Харків", - йдеться у повідомленні о 00:54.

Крім того, начальник КМВА Тимур Ткаченко закликав киян бути в безпеці до відбою тривоги, а мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу протиповітряної оборони.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - написав він о 00:56.

Напередодні за інформацією Київської обласної військової адміністрації, сили ППО працювали в області.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:59 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві на тлі атаки дронів пролунали звуки вибухів

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